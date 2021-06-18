Ціни на нафту продовжили падіння на тлі різкого зміцнення курсу долара

Ціни на нафту у п'ятницю, 18 червня, падають другу сесію поспіль, оскільки долар злетів у зв'язку з перспективою підвищення процентних ставок у Сполучених Штатах. Однак ціни лише трохи нижче багаторічних максимумів.

Ф'ючерси на нафту марки Brent впали 0,7%, до 72,50 доларів за барель станом на 15:00 за київським часом після зниження на 1,8% у четвер. Протягом тижня ціна майже не змінилася. Ф'ючерси на нафту марки WTI впали на 0,75% до 70,50 доларів за барель після зниження на 1,5% в четвер, і на цьому тижні вони також залишаться без змін.

У середу ціна на нафту марки Brent досягла найвищого рівня з квітня 2019 року, а ціна на нафту WTI - найвищого рівня з жовтня 2018 року.

"Нафтові ринки різко знизилися за ніч, оскільки зміцнення долара США і падіння цін на сировину в інших країнах призвели до продовження технічної корекції перекупленності", - сказав Джеффрі Халлі, старший аналітик ринку OANDA.

Долар різко виріс за дві сесії з тих пір, як Федеральна резервна система США спрогнозувала можливе підвищення ставок у 2023 році, раніше, ніж очікували спостерігачі ринку. Зростання долара робить нафту дорожчою в інших валютах, стримуючи попит.

Перспектива підвищення ставок також вплинула на довгострокові перспективи зростання, що в кінцевому підсумку завдасть шкоди попиту на нафту, на відміну від короткострокової перспективи зростання попиту. Скасування локдаунів через COVID-19 знімає обмеження на ділову активність, а також автомобільні та повітряні перевезення, сказав старший економіст Westpac Джастін Смірк.

"У найближчому майбутньому все дуже позитивно", - сказав він.