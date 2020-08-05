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Цены на нефть превысили отметку 46 долларов за баррель

Автор: РБК-Украина

Нефтяные цены восстановились после резкого обвала в марте  

Цены на нефть североморской нефти марки Brent превысили отметку 46 долларов за баррель. Американская нефть WTI торгуется выше 43 долларов.

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Об этом свидетельствуют данные торгов на Лондонской бирже ICE.

В частности, по состоянию на 14:45 по киевскому времени стоимость сентябрьского фьючерса на нефть марки Brent достигла отметки 46,02 доллара за баррель и продолжает расти. Цены на американскую нефть марки WTI поднялась до 43,14 доллара.

Отметим, сегодня цены на нефть поднялись до самого высокого уровня с начала марта. Тогда резкий обвал произошел на фоне стремительного распространения коронавируса и нефтяных войн с участием России и Саудовской Аравии.

На данный момент нефтяные котировки растут благодаря росту спроса и замедлению распространения коронавируса в мире.

Напомним, в середине июля страны Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и их союзники договорились о постепенном восстановлении объемов нефтедобычи, которые были существенно сокращены на фоне пандемии коронавируса.

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