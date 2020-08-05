Цены на нефть превысили отметку 46 долларов за баррель

Цены на нефть североморской нефти марки Brent превысили отметку 46 долларов за баррель. Американская нефть WTI торгуется выше 43 долларов.

Об этом свидетельствуют данные торгов на Лондонской бирже ICE.

В частности, по состоянию на 14:45 по киевскому времени стоимость сентябрьского фьючерса на нефть марки Brent достигла отметки 46,02 доллара за баррель и продолжает расти. Цены на американскую нефть марки WTI поднялась до 43,14 доллара.

Отметим, сегодня цены на нефть поднялись до самого высокого уровня с начала марта. Тогда резкий обвал произошел на фоне стремительного распространения коронавируса и нефтяных войн с участием России и Саудовской Аравии.

На данный момент нефтяные котировки растут благодаря росту спроса и замедлению распространения коронавируса в мире.

Напомним, в середине июля страны Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и их союзники договорились о постепенном восстановлении объемов нефтедобычи, которые были существенно сокращены на фоне пандемии коронавируса.