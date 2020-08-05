Ціни на нафту перевищили позначку 46 доларів за барель

Ціни на нафту північноморської нафти марки Brent перевищили позначку 46 доларів за барель. Американська нафта WTI торгується вище 43 доларів.

Про це свідчать дані торгів на Лондонській біржі ICE.

Зокрема, станом на 14:45 за київським часом вартість вересневого ф'ючерсу на нафту марки Brent досягла позначки 46,02 долара за барель і продовжує зростати. Ціни на американську нафту марки WTI піднялася до 43,14 долара.

Зазначимо, сьогодні ціни на нафту піднялися до найвищого рівня з початку березня. Тоді різкий обвал стався на тлі стрімкого поширення коронавірусу та нафтових війн за участю Росії і Саудівської Аравії.

На даний момент нафтові котирування ростуть завдяки зростанню попиту та уповільненню поширення коронавірусу у світі.

Нагадаємо, у середині липня країни Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) та їх союзники домовилися про поступове відновлення обсягів нафтовидобутку, які були суттєво скорочені на тлі пандемії коронавірусу.