Цены на нефть превысили 71 доллар на сокращении поставок

Цена нефти североморской марки Brent сегодня утром, 10 мая, превысила отметку в 71 доллар за баррель. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные торгов на лондонской бирже ICE Futures.

В частности, стоимость июльских фьючерсов на Brent в 14:51 по киевскому времени поднялась до 71,01 доллара за баррель. Это на 0,94% выше закрытия предыдущих торгов.

Отметим, цены растут на опасениях о сокращении поставок на мировой рынок из-за снижения экспорта из Ирана, Венесуэлы и Ливии. Кроме того, нефть WTI отреагировала краткосрочным снижением на информацию о том, что США все-таки повысили до 25% пошлины на товары китайского экспорта объемом 200 млрд долларов с 10 мая.

Ранее также сообщалось, что европейские акции снизились из-за опасений по поводу торговой войны США и Китая. До этого директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард заявила, что напряженность в торговой войне между Китаем и США является угрозой всей мировой экономике. Она подчеркнула, что для МВФ важно, чтобы торговые разногласия были разрешены таким образом, чтобы это устраивало всех.