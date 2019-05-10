ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Цены на нефть превысили 71 доллар на сокращении поставок

Новости » Энергетика    10.05.2019 - 15:05
Цены на нефть превысили 71 доллар на сокращении поставок
Фото: добыча нефти (statoil.com)

Цены на Brent за день поднялись почти на 1%

Цена нефти североморской марки Brent сегодня утром, 10 мая, превысила отметку в 71 доллар за баррель. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные торгов на лондонской бирже ICE Futures.

В частности, стоимость июльских фьючерсов на Brent в 14:51 по киевскому времени поднялась до 71,01 доллара за баррель. Это на 0,94% выше закрытия предыдущих торгов.

Отметим, цены растут на опасениях о сокращении поставок на мировой рынок из-за снижения экспорта из Ирана, Венесуэлы и Ливии. Кроме того, нефть WTI отреагировала краткосрочным снижением на информацию о том, что США все-таки повысили до 25% пошлины на товары китайского экспорта объемом 200 млрд долларов с 10 мая.

Ранее также сообщалось, что европейские акции снизились из-за опасений по поводу торговой войны США и Китая. До этого директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард заявила, что напряженность в торговой войне между Китаем и США является угрозой всей мировой экономике. Она подчеркнула, что для МВФ важно, чтобы торговые разногласия были разрешены таким образом, чтобы это устраивало всех.

Цены на нефть растут после резкого снижения
Новости Украины Brentнефтьторги
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь