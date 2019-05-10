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Ціни на нафту перевищили 71 долар на скороченні поставок

Новини » Енергетика    10.05.2019 - 15:05
Ціни на нафту перевищили 71 долар на скороченні поставок
Фото: видобуток нафти (statoil.com)

Ціни на Brent за день піднялися майже на 1%

Ціна північноморської нафти марки Brent сьогодні вранці, 10 травня, перевищила позначку 71 долар за барель. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані торгів на лондонській біржі ICE Futures.

Зокрема, вартість липневих ф'ючерсів на Brent о 14:51 за київським часом піднялася до 71,01 долара за барель. Це на 0,94% вище закриття попередніх торгів.

Відзначимо, ціни ростуть на побоюваннях про скорочення поставок на світовий ринок через зниження експорту з Ірану, Венесуели та Лівії. Крім того, нафта WTI відреагувала короткочасним зниженням на інформацію про те, що США все-таки підвищили до 25% мита на товари китайського експорту обсягом 200 млрд доларів з 10 травня.

Раніше також повідомлялося, що європейські акції знизилися через побоювання з приводу торговельної війни США і Китаю. До цього директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крістін Лагард заявила, що напруженість у торговельній війні між Китаєм і США є загрозою для всієї світової економіки. Вона підкреслила, що для МВФ важливо, щоб торгові розбіжності були вирішені таким чином, щоб це влаштовувало всіх.

Ціни на нафту зростають після різкого зниження
Новини України Brentнефтьторги
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