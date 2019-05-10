Ціни на нафту перевищили 71 долар на скороченні поставок

Фото: видобуток нафти (statoil.com)

Ціни на Brent за день піднялися майже на 1%

Ціна північноморської нафти марки Brent сьогодні вранці, 10 травня, перевищила позначку 71 долар за барель. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані торгів на лондонській біржі ICE Futures.

Зокрема, вартість липневих ф'ючерсів на Brent о 14:51 за київським часом піднялася до 71,01 долара за барель. Це на 0,94% вище закриття попередніх торгів.

Відзначимо, ціни ростуть на побоюваннях про скорочення поставок на світовий ринок через зниження експорту з Ірану, Венесуели та Лівії. Крім того, нафта WTI відреагувала короткочасним зниженням на інформацію про те, що США все-таки підвищили до 25% мита на товари китайського експорту обсягом 200 млрд доларів з 10 травня.

Раніше також повідомлялося, що європейські акції знизилися через побоювання з приводу торговельної війни США і Китаю. До цього директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крістін Лагард заявила, що напруженість у торговельній війні між Китаєм і США є загрозою для всієї світової економіки. Вона підкреслила, що для МВФ важливо, щоб торгові розбіжності були вирішені таким чином, щоб це влаштовувало всіх.