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Цены на нефть превысили 70 долларов на санкциях США

Новости » Энергетика    28.05.2019 - 10:41
Цены на нефть превысили 70 долларов на санкциях США
Фото: добыча нефти (lukoil.ru)

Цены на Brent растут из-за давления на Иран и Венесуэлу

Цена нефти североморской марки Brent сегодня утром, 28 мая, превысила отметку в 70 долларов за баррель. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные торгов на лондонской бирже ICE Futures.

В частности, к утру 28 мая цены на Brent выросли на 0,21% до 70,26 доллара за баррель. Как отмечают эксперты, сокращение добычи во главе с ОПЕК и санкции США против Ирана и Венесуэлы перевесили опасения, связанные с замедлением экономического роста.

"Экспорт Ирана остается под давлением из-за отрицательного воздействия санкций США. Это происходит на фоне возможных планов ОПЕК продлить действующее соглашение о сокращении добычи нефти", - отметили Reuters аналитики банка ANZ.

Напомним, накануне цены на нефть перешли к росту на сокращении добычи в США. По данным Baker Hughes, число действующих нефтедобывающих установок в США на прошлой неделе упало на 5 - до 797 единиц. Показатель стал минимальным с марта прошлого года.

Ранее также сообщалось, что поставки российской нефти в США резко выросли на фоне ситуации в Венесуэле. До этого Вашингтон ввел санкции против венесуэльской государственной компании, также была сокращена добыча нефти странами-членами ОПЕК.

 

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