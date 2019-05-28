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Ціни на нафту перевищили 70 доларів на санкціях США

Новини » Енергетика    28.05.2019 - 10:41
Ціни на нафту перевищили 70 доларів на санкціях США
Фото: видобуток нафти (lukoil.ru)

Ціни на Brent ростуть через тиск на Іран та Венесуелу

Ціна північноморської нафти марки Brent сьогодні вранці, 28 травня, перевищила позначку в 70 доларів за барель. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані торгів на лондонській біржі ICE Futures.

Зокрема, на ранок 28 травня ціни на Brent зросли на 0,21% до 70,26 долара за барель. Як відзначають експерти, скорочення видобутку на чолі з ОПЕК і санкції США проти Ірану та Венесуели переважили побоювання, пов'язані з уповільненням економічного зростання.

"Експорт Ірану залишається під тиском через негативний вплив санкцій США. Це відбувається на тлі можливих планів ОПЕК продовжити діючу угоду про скорочення видобутку нафти", - зазначили Reuters аналітики банку ANZ.

Нагадаємо, напередодні ціни на нафту перейшли до зростання на скороченні видобутку в США. За даними Baker Hughes, число діючих нафтовидобувних установок в США минулого тижня впало на 5 - до 797 одиниць. Показник став мінімальним з березня минулого року.

Раніше також повідомлялося, що поставки російської нафти в США різко виросли на тлі ситуації у Венесуелі. До цього Вашингтон ввів санкції проти венесуельської державної компанії, також було скорочено видобуток нафти країнами-членами ОПЕК.

 

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