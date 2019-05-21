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Поставки российской нефти в США резко увеличились, - Bloomberg

Новости » Энергетика    21.05.2019 - 03:39
Поставки российской нефти в США резко увеличились, - Bloomberg
Фото: танкер (из открытых источников)

В мае в США прибыли 13 судов с 5 миллионами баррелей нефти и нефтепродуктов

Поставки российской нефти в Соединенные Штаты Америки резко выросли на фоне ситуации в Венесуэле. Об этом говорится в отчете управляющего партнера инвестбанка Caracas Capital Market Расса Дэллена, передает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Как сообщает издание, за две недели в мае в США прибыли 13 судов с 5 миллионами баррелей нефти и нефтепродуктов, и американские заводы готовы начать перерабатывать российское топливо в ближайшее время.

Отмечается, что накануне Вашингтон ввел санкции против госкомпании Венесуэлы PDVSA, также была сокращена добыча нефти государствами-членами ОПЕК.

Также сообщается, что в Венесуэле добыча нефти снизилась почти вдвое и если в мае 2018 года там ежедневно добывали 1,33 млн баррелей, то в марте 2019 - только 740 тыс. баррелей в день. По уровню добычи Венесуэла теперь уступает Бразилии, Мексике и Колумбии.

Напомним, после сообщении со стороны Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) о возможном сокращении добычи нефти в мире возросла цена барреля нефти. В частности, нефть марки Brent выросла на 1,23% - до 73,10 долларов за баррель. Также подорожала на 1,12% нефть WTI - до 63,46 доллара за баррель. 

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Новости Украины Российская ФедерацияСоединенные Штаты Америкинефть
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