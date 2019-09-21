Цены на нефть показали рекордный недельный рост

Цены на североморскую нефть марки Brent показали максимальный недельный рост с начала 2019 года после атаки дронов на нефтяные объекты Saudi Aramco. Об этом пишет Reuters.

Сообщается, что нефть Brent за неделю показала самый большой рост с января - 6,7%. Отметим, в начале недели цены резко пошли вверх - почти на 14% - после атаки дронов на саудовский нефтеперерабатывающий завод и последующим сокращением добычи. Тогда цены на нефть выросли почти до 70 долларов за баррель.

Уже на следующий день цены начали опускаться на обещаниях Саудовской Аравии восстановить объемы добычи. В пятницу стоимость ноябрьских фьючерсов Brent снизилась до 64,28 доллара за баррель.

Напомним, ранее сообщалось, что Саудовская Аравия присоединилась к патрулированию вод возле Ирана. До этого к кампании по патрулированию в Персидском заливе присоединились Великобритания, Австралия и Бахрейн.

Кроме того, Саудовская Аравия заявляла, что предоставит доказательства причастности Ирана к атакам на нефтеперерабатывающий завод Saudi Aramco.