Цены на нефть подскочили после заявления Трампа

Цены на нефть выросли в четверг, 2 апреля, после того, как президент США Дональд Трамп сообщил, что в ближайшее время ожидает соглашения, которое положит конец ценовой войне между Саудовской Аравией и Россией. Об этом сообщает агентство Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 7,2% до 26,5 долларов за баррель, а WTI - на 6,4% до 21,6 долларов за баррель.

Трамп сообщил, что недавно разговаривал с лидерами России и Саудовской Аравии и считает, что обе страны в течение "нескольких дней" заключат сделку о прекращении ценовой войны, что приведет к снижению добычи и возобновлению роста цен.

"Нефтяная промышленность во всем мире разорена… Это очень плохо для России, это очень плохо для Саудовской Аравии. В общем это очень плохо для обеих стран. Я думаю, они заключат сделку", - сказал Трамп.

Выступая в среду на заседании правительства, президент РФ Владимир Путин сказал, что как производители, так и потребители нефти должны найти решение, которое улучшит "сложную" ситуацию на мировых нефтяных рынках.

Напомним, цены на нефть находятся на самом низком уровне с 2002 года на фоне глобального коронавирусного кризиса, который привел к замедлению мировой экономики и снижению спроса на нефть. Фьючерсы на нефть завершили квартал обвалом почти на 70% после рекордных потерь в марте.

По оценкам НБУ, падение мировых цен на энергоносители приведет к тому, что Украина сэкономит за год около 5-6 млрд долларов.