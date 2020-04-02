Ціни на нафту підскочили після заяви Трампа

Ціни на нафту зросли в четвер, 2 квітня, після того, як президент США Дональд Трамп повідомив, що найближчим часом очікує угоди, яка покладе кінець цінової війни між Саудівською Аравією і Росією. Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent виросли на 7,2% до 26,5 доларів за барель, а WTI - на 6,4% до 21,6 доларів за барель.

Трамп повідомив, що нещодавно розмовляв з лідерами Росії і Саудівської Аравії і вважає, що обидві країни протягом "кількох днів" укладуть угоду про припинення цінової війни, що призведе до зниження видобутку та відновлення зростання цін.

"Нафтова промисловість у всьому світі розорена... Це дуже погано для Росії, це дуже погано для Саудівської Аравії. Загалом це дуже погано для обох країн. Я думаю, вони укладуть угоду", - сказав Трамп.

Виступаючи в середу на засіданні уряду, президент РФ Володимир Путін сказав, що як виробники, так і споживачі нафти повинні знайти рішення, яке поліпшить "складну ситуацію на світових нафтових ринках.

Нагадаємо, ціни на нафту знаходяться на найнижчому рівні з 2002 року на тлі глобального коронавірусної кризи, який привів до сповільнення світової економіки та зниження попиту на нафту. Ф'ючерси на нафту завершили квартал обвалом майже на 70% після рекордних втрат у березні.

За оцінками НБУ, падіння світових цін на енергоносії призведе до того, що Україна зекономить за рік близько 5-6 млрд доларів.