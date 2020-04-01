Цены на нефть возобновили снижение из-за избытка предложения

Фото: добыча нефти (OilNow)

Нефть подешевела за первый квартал на 70% и падение продолжается

Цены на нефть снижаются в среду, 1 апреля, после рекордных в истории квартальных и месячных потерь, поскольку превысивший ожидания рост запасов в США и усиливающийся раскол внутри ОПЕК увеличили опасения по поводу перенасыщения рынка. Об этом сообщает агентство Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 3,6% до 25,41 долларов за баррель, а WTI - на 1,8% до 20,11 долларов за баррель.

Цены на нефть находятся на самом низком уровне с 2002 года на фоне глобального коронавирусного кризиса, который привел к замедлению мировой экономики и снижению спроса на нефть. Фьючерсы на нефть завершили квартал обвалом почти на 70% после рекордных потерь в марте.

По данным Американского института нефти (API), запасы нефти в США выросли на 10,5 млн баррелей до 461,9 млн за неделю, завершившуюся 23 марта, тогда как аналитики предполагали, что они вырастут на 4 млн баррелей.

"Настроения на рынке остаются мрачными, так как нет ясности относительно того, как долго продлится пандемия", - сказал Хироюки Кикукава из Nissan Securities.

Медвежий настрой на рынке усугубился из-за разногласий внутри Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК). Саудовская Аравия и другие члены ОПЕК не смогли прийти к соглашению во вторник о встрече в апреле для обсуждения цен.

"Очень маловероятно, что ОПЕК, с Россией или США или без них, согласится на достаточное глобальное решение, чтобы компенсировать потери спроса на нефть", - заявил аналитик BNP Paribas Гарри Чилингирян.

Напомним, Швейцарский банк UBS ухудшил прогноз цен на нефть марки Brent, а также WTI до 20 долларов за баррель на конец июня 2020 года.

По оценкам НБУ, падение мировых цен на энергоносители приведет к тому, что Украина сэкономит за год около 5-6 млрд долларов.