ru ua
Пн, 30 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Цены на нефть поднялись выше 120 долларов перед саммитом ЕС по санкциям против РФ

Новина українською →
Лондон, Понедельник 30 мая 2022 14:41
Цены на нефть поднялись выше 120 долларов перед саммитом ЕС по санкциям против РФ Фото: цены на нефть выросли до 120 долларов (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Цены на нефть поднялись выше 120 долларов за баррель в понедельник, 30 мая, достигнув максимума более чем за два месяца. Трейдеры ждут, будет ли на заседании Европейского союза достигнуто соглашение о запрете импорта российской нефти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Июльские фьючерсы на нефть марки Brent, выросли на 0,5%, до 120,02 доллара за баррель.

Лидеры ЕС должны встретиться в понедельник и вторник, чтобы обсудить шестой пакет санкций против России за ее вторжение в Украину,

"Макроэкономический фон продолжает меняться, и это будет определять, насколько улучшится спрос на нефть в течение следующих 12 месяцев", - сказал Эдвард Мойя, старший рыночный аналитик OANDA.

По его словам, геополитика по-прежнему важна, но значительная часть снижения зависимости Европы от российских энергоносителей уже учтена в цене.

Правительства ЕС не смогли договориться об эмбарго на российскую нефть в воскресенье, но продолжат переговоры о запрете морских поставок при разрешении поставок по трубопроводу в преддверии саммита в понедельник днем.

Любой дальнейший запрет на российскую нефть ужесточит ситуацию на рынке сырой нефти, который и без того перегружен из-за растущего спроса на бензин, дизельное топливо и авиакеросин в преддверии пикового летнего сезона спроса в США и Европе.

Напомним, шестой пакет санкций ЕС против России будет распространяться на сырую нефть и нефтепродукты, которые поставляются в страны-государства ЕС. Однако временно эмбарго не будет вводиться на нефть, которая поставляется по трубопроводам.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Нефть
NEWS
Около 30 350 военных и почти 1350 танков: названы потери России
Около 30 350 военных и почти 1350 танков: названы потери России
DAILY
Что происходит в команде Зеленского и как война меняет власть
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Что происходит в команде Зеленского и как война меняет власть