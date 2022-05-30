ЕС исключит из шестого пакета санкций запрет на нефть, поставляемую по трубопроводу, - журналист

Шестой пакет санкций ЕС против России будет распространяться на сырую нефть и нефтепродукты, которые поставляются в страны-государства ЕС. Однако временно эмбарго не будет вводиться на нефть, которая поставляется по трубопроводам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение журналиста Рикарда Йозвяка в Twitter .

"Совет соглашается, что шестой пакет санкций против России будет распространяться на сырую нефть, а также нефтепродукты, поставляемые из россии в государства-члены, с временным исключением для сырой нефти, поставляемой по трубопроводу", - написал он.

При этом в проекте соглашения Европейского Совета говорится о необходимости как можно скорее рассмотреть вопрос о временном исключении для сырой нефти, поставляемой по трубопроводу.