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Ціни на нафту піднялися вище 120 доларів перед самітом ЄС щодо санкцій проти РФ

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Лондон, Понеділок 30 травня 2022 14:41
Ціни на нафту піднялися вище 120 доларів перед самітом ЄС щодо санкцій проти РФ Фото: ціни на нафту зросли до 120 доларів (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Ціни на нафту піднялися вище 120 доларів за барель у понеділок, 30 травня, досягнувши максимуму більш ніж за два місяці. Трейдери чекають, чи буде на засіданні Європейського Союзу досягнуто угоду про заборону імпорту російської нафти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Липневі ф'ючерси на нафту марки Brent, виросли на 0,5%, до 120,02 долара за барель.

Лідери ЄС повинні зустрітися в понеділок і вівторок, щоб обговорити шостий пакет санкцій проти Росії за її вторгнення в Україну,

"Макроекономічний фон продовжує змінюватися, і це буде визначати, наскільки покращиться попит на нафту протягом наступних 12 місяців", - сказав Едвард Мойя, старший ринковий аналітик OANDA.

За його словами, геополітика як і раніше важлива, але значна частина зниження залежності Європи від російських енергоносіїв вже врахована в ціні.

Уряди ЄС не змогли домовитися про ембарго на російську нафту в неділю, але продовжать переговори про заборону морських поставок при дозволі поставок по трубопроводу напередодні саміту в понеділок вдень.

Будь-яка подальша заборона на російську нафту посилить ситуацію на ринку сирої нафти, який і без того перевантажений через зростаючий попит на бензин, дизельне паливо і авіакеросин напередодні пікового літнього сезону попиту в США і Європі.

Нагадавши, шостий пакет санкцій ЄС проти Росії буде поширюватися на сиру нафту і нафтопродукти, які поставляються в країни-держави ЄС. Однак тимчасово ембарго не буде вводитися на нафту, яка поставляється по трубопроводах.

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