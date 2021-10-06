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Цены на нефть поднялись до многолетних максимумов после отказа ОПЕК+ наращивать добычу

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Украина, Среда 06 октября 2021 13:43
Цены на нефть поднялись до многолетних максимумов после отказа ОПЕК+ наращивать добычу Фото: нефть подорожала до многолетних максимумов (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Цены на нефть, в среду, 6 октября, достигли многолетних до максимумов. Этому способствовал отказ ОПЕК+ ускорить наращивание добычи на фоне обеспокоенности по поводу нехватки энергоносителей во всем мире.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

Нефть марки Brent подорожала до 83,47 долларов, самого высокого уровня с октября 2018 года. Нефть WTI поднялась до 79,78 долларов, самого высокого уровня с ноября 2014 года.

В понедельник Организация стран-экспортеров нефти и ее союзники (ОПЕК+), предпочли придерживаться плана постепенного увеличения добычи, а не ее дальнейшего наращивания, как настаивали США и другие страны-потребители

"Энергетический кризис разворачивается, а зима в северном полушарии еще только начинается, и закладывает основу для еще более высоких цен на нефть", - сказал Стивен Бреннок из нефтяного брокера PVM.

Цена на Brent в этом году выросла более чем на 50%, что усилило инфляционное давление, которое может замедлить восстановление после пандемии COVID-19. Природный газ в Европе подскочил до рекордного пика, а цены на уголь от основных экспортеров также достигли рекордных максимумов.

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