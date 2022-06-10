Цены на нефть перешли к снижению: что стало причиной

Августовские фьючерсы на нефть марки Brent подешевели 0,6%, до 122,30 долларов за баррель после снижения на 0,4% накануне. Американская нефть сорта WTI на июль подешевела на 0,6% до 120,79 доллара за баррель после снижения на 0,5% в четверг.

Тем не менее, с учетом общего роста цен за последние два месяца, Brent находится на пути к четвертому недельному росту подряд, а WTI демонстрирует седьмой недельный рост подряд. Оба эталона 8 июня зафиксировали самые высокие значения закрытия с 8 марта и максимума за 14 лет.

"Новые ограничения из-за пандемии в Шанхае вызвали обеспокоенность по поводу спроса в Китае. Но потери были ограничены ожиданиями того, что ограниченное глобальное предложение сохранится при устойчивом спросе на топливо в США и медленном увеличении добычи нефти ОПЕК", - сказал Казухико Сайто, главный аналитик Fujitomi Securities Co Ltd.

Тем временем пиковый летний спрос на топливо в США продолжает способствовать росту цен на нефть.

Соединенные Штаты и другие страны предприняли серию открытий стратегических резервов, но они имели ограниченный эффект, поскольку мировые поставки сырой нефти росли очень медленно.