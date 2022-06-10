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Цены на нефть перешли к снижению: что стало причиной

Фото: Цены на нефть снизились 10 июня (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Цены на нефть снизились в пятницу, 10 июня, но остались недалеко от трехмесячных максимумов. Опасения по поводу новых мер по блокировке из-за COVID-19 в Шанхае перевесили устойчивый спрос на топливо в Соединенных Штатах, крупнейшем потребителе в мире.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Августовские фьючерсы на нефть марки Brent подешевели 0,6%, до 122,30 долларов за баррель после снижения на 0,4% накануне. Американская нефть сорта WTI на июль подешевела на 0,6% до 120,79 доллара за баррель после снижения на 0,5% в четверг.

Тем не менее, с учетом общего роста цен за последние два месяца, Brent находится на пути к четвертому недельному росту подряд, а WTI демонстрирует седьмой недельный рост подряд. Оба эталона 8 июня зафиксировали самые высокие значения закрытия с 8 марта и максимума за 14 лет.

"Новые ограничения из-за пандемии в Шанхае вызвали обеспокоенность по поводу спроса в Китае. Но потери были ограничены ожиданиями того, что ограниченное глобальное предложение сохранится при устойчивом спросе на топливо в США и медленном увеличении добычи нефти ОПЕК", - сказал Казухико Сайто, главный аналитик Fujitomi Securities Co Ltd.

Тем временем пиковый летний спрос на топливо в США продолжает способствовать росту цен на нефть.

Соединенные Штаты и другие страны предприняли серию открытий стратегических резервов, но они имели ограниченный эффект, поскольку мировые поставки сырой нефти росли очень медленно.

Как сообщало РБК-Украина, цены на нефть закрылись 8 июня на самом высоком уровне с 8 марта, совпав с уровнями 2008 года.

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Нефть