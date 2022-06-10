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Ціни на нафту перейшли до зниження: що стало причиною

Фото: ціни на нафту знизилися 10 червня (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Ціни на нафту знизилися в п'ятницю, 10 червня, але залишилися недалеко від тримісячних максимумів. Побоювання щодо нових заходів щодо блокування через COVID-19 в Шанхаї переважили стійкий попит на паливо в Сполучених Штатах, найбільшому споживачеві в світі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Серпневі ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали 0,6%, до 122,30 доларів за барель після зниження на 0,4% напередодні. Американська нафта сорту WTI на липень подешевшала на 0,6% до 120,79 долара за барель після зниження на 0,5% у четвер.

Проте, з урахуванням загального зростання цін за останні два місяці, Brent знаходиться на шляху до четвертого тижневого зростання поспіль, а WTI демонструє сьомий тижневий зростання поспіль. Обидва еталони 8 червня зафіксували найвищі значення закриття з 8 березня і максимуму за 14 років.

"Нові обмеження через пандемію в Шанхаї викликали стурбованість з приводу попиту в Китаї. Але втрати були обмежені очікуваннями того, що обмежена Глобальна пропозиція збережеться при стійкому попиті на паливо в США і повільному збільшенні видобутку нафти ОПЕК", - сказав Казухіко Сайто, головний аналітик Fujitomi Securities Co Ltd.

Тим часом піковий літній попит на паливо в США продовжує сприяти зростанню цін на нафту.

Сполучені Штати та інші країни зробили серію відкриттів стратегічних резервів, але вони мали обмежений ефект, оскільки світові поставки сирої нафти росли дуже повільно.

Як повідомляло РБК-Україна, ціни на нафту закрилися 8 червня на найвищому рівні з 8 березня, співпавши з Рівнями 2008 року.

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Нафта