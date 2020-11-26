Цены на нефть перешли к снижению после бурного роста

Фото: добыча нефти (OilNow)

После подорожания до 50 долларов цены на нефть Brent упали ниже 48 долларов

Цены на нефть упали с семимесячных максимумов в четверг, 26 ноября, поскольку признаки роста предложения топлива помогли остановить ралли. Рост цен на этой неделе был вызван оптимизмом в отношении того, что вакцины восстановят спрос на топливо.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent на январь снизились на 1,77%, до 47,75 долларов за баррель к 15:20 по киевскому времени, а цены на нефть марки WTI упали на 1,75%, до 44,91 долларов.

На этой неделе фьючерсы на нефть марки Brent выросли почти до 50 долларов за баррель после того, как три крупные фармацевтические компании объявили о прогрессе в разработке вакцин, выпуск которых может начаться до конца года.

"Несмотря на ряд сильных фундаментальных факторов, способствующих росту рынков, особенно разработка вакцин, поддерживающих нефть, медвежьи опасения сохраняются", - сказал Автар Санду, старший менеджер по сырьевым товарам Phillip Futures.

По его словам, ограничения по мере усиления пандемии, растущее количество буровых установок, используемых в Соединенных Штатах, наряду с увеличением добычи в Ливии, были факторами риска.

Избранный президент США Джо Байден призвал людей отказаться от больших семейных встреч, носить защитные маски и сохранять социальное дистанцирование во время праздника Благодарения. Но американцы игнорируют призывы официальных лиц оставаться дома. В США за последние две недели зарегистрировано 2,3 млн новых случаев заражения.

Инвесторы также ждут встречи ОПЕК на следующей неделе, итоги которой, вероятно, окажут поддержку или, по крайней мере, сохранят текущий баланс.

Напомним, Международное энергетическое агентство (МЭА) снизило прогноз спроса на нефть на 2020 год. Согласно прогнозу, маловероятно, что вакцины существенно повысят спрос до следующего года.

Как сообщало РБК-Украина, падение цен на энергоресурсы привело к тому, что импорт топливно-энергетических товаров в Украину в январе-октябре 2020 года упал на 33% до 6,350 млрд долларов.