Ціни на нафту перейшли до зниження після бурхливого зростання

Фото: видобуток нафти (OilNow)

Після подорожчання до 50 доларів ціни на нафту Brent впали нижче 48 доларів

Ціни на нафту впали з семимісячних максимумів у четвер, 26 листопада, оскільки ознаки зростання пропозиції палива допомогли зупинити ралі. Зростання цін на цьому тижні було викликане оптимізмом щодо того, що вакцини відновлять попит на паливо.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent на січень знизилися на 1,77%, до 47,75 доларів за барель до 15:20 за київським часом, а ціни на нафту марки WTI впали на 1,75%, до 44,91 доларів.

На цьому тижні ф'ючерси на нафту марки Brent виросли майже до 50 доларів за барель після того, як три великі фармацевтичні компанії оголосили про прогрес у розробці вакцин, випуск яких може початися до кінця року.

"Незважаючи на ряд сильних фундаментальних чинників, що сприяють зростанню ринків, особливо розробка вакцин, що підтримують нафту, ведмежі зберігаються побоювання", - сказав Автар Санду, старший менеджер по сировинним товарам Phillip Futures.

За його словами, обмеження по мірі посилення пандемії, зростаюча кількість бурових установок, використовуваних в Сполучених Штатах, поряд зі збільшенням видобутку в Лівії, були факторами ризику.

Обраний президент США Джо Байден закликав людей відмовитися від великих сімейних зустрічей, носити захисні маски і зберігати соціальне дистанціювання під час свята Подяки. Але американці ігнорують заклики офіційних осіб залишатися вдома. У США за останні два тижні зареєстровано 2,3 млн нових випадків зараження.

Інвестори також чекають зустрічі ОПЕК на наступному тижні, підсумки якої, ймовірно, нададуть підтримку або, принаймні, збережуть поточний баланс.

Нагадаємо, Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) знизило прогноз попиту на нафту на 2020 рік. Згідно з прогнозом, малоймовірно, що вакцини істотно підвищать попит до наступного року.

Як повідомляло РБК-Україна, падіння цін на енергоресурси призвело до того, що імпорт паливно-енергетичних товарів в Україну в січні-жовтні 2020 року впав на 33% до 6,350 млрд доларів.