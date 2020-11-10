Цены на нефть перешли к снижению после бурного роста из-за вакцины Pfizer

Цены на нефть упали во вторник, 10 ноября, поскольку возобновились опасения по поводу краткосрочного спроса на топливо в пораженных коронавирусом Европе и США. Накануне цены резко выросли после заявления о вакцине от коронавируса компании Pfizer.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 1% до 41,96 долларов за баррель к 05:45 по Гринвичу, в то время как фьючерсы на нефть марки WTI на 1,4% до 39,74 долларов. Позднее цены снова пошли вверх.

Оба эталонных контракта подскочили на 8% в понедельник, показав самый большой ежедневный прирост за более чем пять месяцев после того, как производители лекарств Pfizer и BioNTech заявили, что экспериментальная вакцина от COVID-19 более чем на 90% эффективна. Однако массовое внедрение, вероятно, произойдет через несколько месяцев после одобрения регулирующими органами.

"Жизнеспособная вакцина однозначно меняет правила игры для нефти - рынка, на котором половина спроса исходит от перемещения людей и товаров. Но, как мы уже писали ранее, нефть - это спотовый актив, который должен сначала устранить текущий дисбаланс спроса и предложения, прежде чем цены за один-два года смогут вырасти ", - говорится в заметке JP Morgan.

Rystad Energy заявила, что изоляция в Европе может привести к потере еще 1 млн баррелей в день спроса на нефть к концу этого года.

"Ускоренное внедрение нескольких вакцин не снижает риск того, что многим штатам США придется этой осенью/зимой вернуться к той или иной форме изоляции", - сказал глава нефтяных рынков Rystad Energy Бьорнар Тонхауген.

Как сообщало РБК-Украина, мировые фондовые индексы взлетели до рекордных значений после того, как компания Pfizer 9 ноября заявила, что ее экспериментальная вакцина более чем на 90% эффективна в предотвращении COVID-19. На Уолл-стрит 9 ноября индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 2,95%, S&P 500 - на 1,17%, а индекс Nasdaq Composite упал на 1,53%.

Цены на нефть 9 ноября выросли на 10%, что стало самым большим дневным приростом более чем за шесть месяцев. Скачок произошел после того, как Pfizer объявила многообещающие результаты своей вакцины против COVID-19.