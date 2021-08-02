Цены на нефть падают из-за опасений по поводу экономики Китая

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 0,94% до 74,70 долларов за баррель к 10:00 по киевскому времени, в то время как фьючерсы на нефть марки WTI упали на 0.89% до 73,29 долларов.

"Китай возглавлял экономическое восстановление в Азии, и если откат усилится, будут расти опасения, что глобальные перспективы значительно ухудшатся", - сказал Эдвард Мойя, старший аналитик OANDA.

"Перспективы спроса на сырую нефть являются шаткими, и они, вероятно, не улучшатся, пока не улучшится глобальная ситуация с вакцинацией", - добавил он.

В июле рост производственной активности в Китае резко упал, поскольку спрос сократился впервые за более чем год, отчасти из-за высоких цен на продукцию. Бизнес-исследование показало проблемы, с которыми сталкивается мировой производственный центр.

Более слабые результаты частного опроса, в основном охватывающего ориентированных на экспорт и мелких производителей, в целом совпадают с результатами официального опроса, опубликованного в субботу, который показал, что активность растет самыми медленными темпами за 17 месяцев.

Добыча нефти из Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) выросла в июле до самого высокого уровня с апреля 2020 года, поскольку группа еще больше ослабила ограничения в соответствии со сделкой в рамках ОПЕК+, в то время как крупнейший экспортер Саудовская Аравия отказалась от добровольного сокращения поставок.

В то время как число случаев коронавируса продолжает расти во всем мире, аналитики говорят, что более высокие уровни вакцинации ограничат потребность в жестких локдаунах, которые снизили спрос во время пика пандемии в прошлом году.

Соединенные Штаты не будут снова вводить ограничения, чтобы обуздать COVID-19, но "ситуация будет ухудшаться", поскольку вариант Delta способствует росту числа случаев заболевания, в основном среди невакцинированных, заявил главный эксперта по инфекционным заболеваниям США доктор Энтони Фаучи.