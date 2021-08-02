Ціни на нафту падають через побоювання з приводу економіки Китаю

Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 0,94% до 74,70 доларів за барель до 10:00 за київським часом, в той час як ф'ючерси на нафту марки WTI впали на 0.89% до 73,29 доларів.

"Китай очолював економічне відновлення в Азії, і якщо відкат посилиться, будуть зростати побоювання, що глобальні перспективи значно погіршаться", - сказав Едвард Мойя, старший аналітик OANDA.

"Перспективи попиту на сиру нафту є хиткими, і вони, ймовірно, не покращаться, поки не покращиться глобальна ситуація з вакцинацією", - додав він.

У липні зростання виробничої активності в Китаї різко впав, оскільки попит скоротився вперше за більш ніж рік, почасти через високі ціни на продукцію. Бізнес-Дослідження показало проблеми, з якими стикається світовий виробничий центр.

Більш слабкі результати приватного опитування, в основному охоплює орієнтованих на експорт і дрібних виробників, в цілому збігаються з результатами офіційного опитування, опублікованого в суботу, який показав, що активність зростає найповільнішими темпами за 17 місяців.

Видобуток нафти з організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) виріс в липні до найвищого рівня з квітня 2020 року, оскільки група ще більше послабила обмеження відповідно до угоди в рамках ОПЕК+, в той час як найбільший експортер Саудівська Аравія відмовилася від добровільного скорочення поставок.

Хоча кількість випадків коронавірусу продовжує зростати у всьому світі, аналітики кажуть, що більш високі рівні вакцинації обмежать потребу в жорстких локдаунах, які знизили попит під час піку пандемії в минулому році.

Сполучені Штати не будуть знову вводити обмеження, щоб приборкати COVID-19, але "ситуація буде погіршуватися", оскільки варіант Delta сприяє зростанню числа випадків захворювання, в основному серед невакцинованих, заявив головний експерта з інфекційних захворювань США доктор Ентоні Фаучі.