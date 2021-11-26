Цены на нефть падают максимальными с лета темпами

Снижение цен на нефть усилилось вечером 26 ноября и стало максимальным с июля текущего года. Котировки фьючерсов марок Brent и WTI на бирже в Лондоне обвалились более чем на 10%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Лондонской биржи ICE .

Фьючерс на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2022 года ускорил падение до 72,56 доллара за баррель (-11,5%). Котировки нефти West Texas Intermediate (WTI) с поставкой в январе будущего года дешевеют на 11,3% - до 69,23 доллара за баррель.

Нефтяные котировки на мировых биржах падают вместе мировыми фондовыми рынками на фоне опасений инвесторов, что новый штамм коронавируса ограничит поездки и снизит спрос на топливо. Кроме того, отмечают эксперты, давление на цены оказывает высвобождение миллионов баррелей нефти из стратегических запасов США, Китая и ряда других стран.