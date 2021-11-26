Ціни на нафту падають максимальними з літа темпами

Зниження цін на нафту посилилося ввечері 26 листопада та стало максимальним з липня поточного року. Котирування ф'ючерсів марок Brent та WTI на біржі в Лондоні обвалилися більш ніж на 10%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Лондонській біржі ICE .

Ф'ючерс на нафту марки Brent з постачанням в лютому 2022 року прискорив падіння до 72,56 долара за барель (-11,5%). Котирування нафти West Texas Intermediate (WTI) з постачанням в січні майбутнього року дешевшають на 11,3% - до 69,23 долара за барель.

Нафтові котирування на світових біржах падають разом світовими фондовими ринками на тлі побоювань інвесторів, що новий штам коронавірусу обмежить поїздки і знизить попит на паливо. Крім того, відзначають експерти, тиск на ціни надає вивільнення мільйонів барелів нафти зі стратегічних запасів США, Китаю і ряду інших країн.