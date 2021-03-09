Цены на нефть падают на фоне укрепления доллара

Майские фьючерсы на нефть марки Brent упали на 0,5% до 67,90 долларов к 10:30 по киевскому времени. Нефть марки WTI с поставкой в апреле упала на 0,8%, до 65,50 долларов.

Цены на нефть, выраженные в долларах, обычно падают, когда доллар укрепляется, поскольку товар становится более дорогим для покупателей, которые расплачиваются в других валютах.

Как отметил Эдвард Мойя, старший аналитик рынка OANDA, цены на нефть снижаются, поскольку доллар не демонстрирует признаков ослабления.

Кроме того, пакет мер стимулирования в США на 1,9 млрд долларов будет продолжать повышать инфляционные ожидания, "а это будет означать, что более сильный доллар в краткосрочной перспективе будет давить на сырьевые товары".

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила в понедельник, что пакет помощи президента Джо Байдена в связи с коронавирусом в размере 1,9 триллиона долларов предоставит достаточно ресурсов для "очень сильного" восстановления экономики США. Палата представителей все еще должна принять сенатскую версию пакета, чтобы он стал законом.