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Ціни на нафту падають на тлі зміцнення долара

Автор: Олександр Білоус

Ціни на нафту впали у вівторок, 9 березня, після того, як вони досягли максимумів більш ніж за рік. Нафта дешевшає на тлі побоювань, що більш сильний долар США знизить попит.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Травневі ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 0,5% до 67,90 доларів до 10:30 за київським часом. Нафту марки WTI з поставкою у квітні впала на 0,8%, до 65,50 доларів.

Ціни на нафту, виражені в доларах, зазвичай падають, коли долар зміцнюється, оскільки товар стає дорожчим для покупців, які розплачуються в інших валютах.

Як зазначив Едвард Мойя, старший аналітик ринку OANDA, ціни на нафту знижуються, оскільки долар не демонструє ознак ослаблення.

Крім того, пакет заходів стимулювання в США на 1,9 млрд доларів буде продовжувати підвищувати інфляційні очікування, "а це означатиме, що більш сильний долар в короткостроковій перспективі буде тиснути на сировинні товари".

Міністр фінансів США Джанет Йеллен заявила в понеділок, що пакет допомоги президента Джо Байдена у зв'язку з коронавірусом в розмірі 1,9 трильйона доларів надасть достатньо ресурсів для "дуже сильного" відновлення економіки США. Палата представників все ще має ухвалити сенатську версію пакету, щоб він став законом.

Ціни на нафту марки Brent знизилися з максимуму понеділка, 8 березня, вище 70 доларів за барель. Ціни зросли після того, як хуситські сили Ємену запустили дрони і ракети в саме серце саудівської нафтової промисловості, включаючи об'єкт Saudi Aramco в Рас-Тануре, життєво важливий для експорту нафти.

Зазначимо, світові ціни на нафту досягли рівня, який спостерігався рік тому, до початку пандемії COVID-19. Аналітики вважають подорожчання дещо передчасним.

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