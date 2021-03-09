Ціни на нафту падають на тлі зміцнення долара

Травневі ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 0,5% до 67,90 доларів до 10:30 за київським часом. Нафту марки WTI з поставкою у квітні впала на 0,8%, до 65,50 доларів.

Ціни на нафту, виражені в доларах, зазвичай падають, коли долар зміцнюється, оскільки товар стає дорожчим для покупців, які розплачуються в інших валютах.

Як зазначив Едвард Мойя, старший аналітик ринку OANDA, ціни на нафту знижуються, оскільки долар не демонструє ознак ослаблення.

Крім того, пакет заходів стимулювання в США на 1,9 млрд доларів буде продовжувати підвищувати інфляційні очікування, "а це означатиме, що більш сильний долар в короткостроковій перспективі буде тиснути на сировинні товари".

Міністр фінансів США Джанет Йеллен заявила в понеділок, що пакет допомоги президента Джо Байдена у зв'язку з коронавірусом в розмірі 1,9 трильйона доларів надасть достатньо ресурсів для "дуже сильного" відновлення економіки США. Палата представників все ще має ухвалити сенатську версію пакету, щоб він став законом.