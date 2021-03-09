Цены на нефть падают на фоне укрепления доллара

Цены на нефть упали во вторник, 9 марта, после того, как они достигли максимумов более чем за год. Нефть дешевеет на фоне опасений, что более сильный доллар США снизит спрос.

Майские фьючерсы на нефть марки Brent упали на 0,5% до 67,90 долларов к 10:30 по киевскому времени. Нефть марки WTI с поставкой в апреле упала на 0,8%, до 65,50 долларов.

Цены на нефть, выраженные в долларах, обычно падают, когда доллар укрепляется, поскольку товар становится более дорогим для покупателей, которые расплачиваются в других валютах.

Как отметил Эдвард Мойя, старший аналитик рынка OANDA, цены на нефть снижаются, поскольку доллар не демонстрирует признаков ослабления.

Кроме того, пакет мер стимулирования в США на 1,9 млрд долларов будет продолжать повышать инфляционные ожидания, "а это будет означать, что более сильный доллар в краткосрочной перспективе будет давить на сырьевые товары".

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила в понедельник, что пакет помощи президента Джо Байдена в связи с коронавирусом в размере 1,9 триллиона долларов предоставит достаточно ресурсов для "очень сильного" восстановления экономики США. Палата представителей все еще должна принять сенатскую версию пакета, чтобы он стал законом.