ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Ціни на нафту падають на тлі зміцнення долара

Новость на русском → Вівторок 09 березня 2021 10:45
Ціни на нафту падають на тлі зміцнення долара Фото: видобуток нафти (OilNow)
Автор: Олександр Білоус

Ціни на нафту впали у вівторок, 9 березня, після того, як вони досягли максимумів більш ніж за рік. Нафта дешевшає на тлі побоювань, що більш сильний долар США знизить попит.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Травневі ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 0,5% до 67,90 доларів до 10:30 за київським часом. Нафту марки WTI з поставкою у квітні впала на 0,8%, до 65,50 доларів.

Ціни на нафту, виражені в доларах, зазвичай падають, коли долар зміцнюється, оскільки товар стає дорожчим для покупців, які розплачуються в інших валютах.

Як зазначив Едвард Мойя, старший аналітик ринку OANDA, ціни на нафту знижуються, оскільки долар не демонструє ознак ослаблення.

Крім того, пакет заходів стимулювання в США на 1,9 млрд доларів буде продовжувати підвищувати інфляційні очікування, "а це означатиме, що більш сильний долар в короткостроковій перспективі буде тиснути на сировинні товари".

Міністр фінансів США Джанет Йеллен заявила в понеділок, що пакет допомоги президента Джо Байдена у зв'язку з коронавірусом в розмірі 1,9 трильйона доларів надасть достатньо ресурсів для "дуже сильного" відновлення економіки США. Палата представників все ще має ухвалити сенатську версію пакету, щоб він став законом.

Ціни на нафту марки Brent знизилися з максимуму понеділка, 8 березня, вище 70 доларів за барель. Ціни зросли після того, як хуситські сили Ємену запустили дрони і ракети в саме серце саудівської нафтової промисловості, включаючи об'єкт Saudi Aramco в Рас-Тануре, життєво важливий для експорту нафти.

Зазначимо, світові ціни на нафту досягли рівня, який спостерігався рік тому, до початку пандемії COVID-19. Аналітики вважають подорожчання дещо передчасним.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Економіка нефть
NEWS
Бойовики дев'ять разів порушили "тишу" на Донбасі, втрат немає
Бойовики дев'ять разів порушили "тишу" на Донбасі, втрат немає
DAILY
Залізна рука РНБО. Чим небезпечні жорсткі рішення української влади
Сергій Щербинаголовний редактор РБК-Україна Залізна рука РНБО. Чим небезпечні жорсткі рішення української влади