Цены на нефть падают на фоне укрепления доллара

Фьючерсы на нефть марки Brent на апрель упали на 0,88% до 66,29 долларов за баррель к 10:10 по киевскому времени, фьючерсы на нефть марки WTI 0.93% до 62.94 долларов за баррель.

"Сырая нефть незначительно снизилась с недавних максимумов на фоне настроения отказа от риска", - сказала Маргарет Янг, стратег сингапурской DailyFX. По ее словам распродажа на рынках облигаций, ведущая к укреплению доллара США и повышению доходности, оказывает давление на сырьевые товары, которые не приносят доходности.

Более сильный доллар делает нефть, оцениваемую в долларах США, более дорогой для тех, кто покупает нефть в других валютах.

Индекс доллара к корзине основных валют поднялся до 90,38. В феврале доллар вырос на 0,2% после роста на 0,6% в январе.

В последние дни рост доходности облигаций ускорился, что указывает на растущую уверенность рынок в том, что центральным банкам, возможно, придется свернуть сверхслабую политику, несмотря на их риторику. Государственные облигации, и особенно казначейские облигации США, стали центром внимания рынков во всем мире после того, как трейдеры агрессивно перешли к установлению цен в рамках более раннего ужесточения денежно-кредитной политики, чем было заявлено Федеральной резервной системой и другими центробанками.

Несмотря на падение цен в пятницу, и Brent, и WTI в этом месяце вырастут почти на 20%, поскольку рынки боролись с перебоями в поставках в Соединенных Штатах, в то время как появился оптимизм в отношении роста спроса в связи с развертыванием вакцин.

Инвесторы делают ставку на то, что встреча на следующей ОПЕК+ приведет к возвращению на рынок большего количества поставок.

"На этот раз ставки особенно велики (для ОПЕК +), поскольку цены на нефть более чем восстановились до уровня, предшествующего пандемии, глобальные запасы продолжают снижаться, а внедрение вакцин ускоряется", - сказал Лахлан Шоу руководитель отдела товарных исследований Национального банка Австралии.