Ціни на нафту падають на тлі зміцнення долара

Ф'ючерси на нафту марки Brent на квітень впали на 0,88% до 66,29 доларів за барель до 10:10 за київським часом ф'ючерси на нафту марки WTI 0.93% до 62.94 доларів за барель.

"Сира нафта незначно знизилася з недавніх максимумів на тлі настрої відмови від ризику", - сказала Маргарет Янг, стратег сінгапурської DailyFX. За її словами розпродаж на ринках облігацій, що веде до зміцнення долара США і підвищенню прибутковості, чинить тиск на сировинні товари, які не приносять прибутковості.

Більш сильний долар робить нафту, що оцінюється в доларах США, більш дорогою для тих, хто купує нафту в інших валютах.

Індекс долара до кошика основних валют піднявся до 90,38. У лютому долар виріс на 0,2% після зростання на 0,6% в січні.

В останні дні зростання прибутковості облігацій прискорився, що вказує на зростаючу впевненість ринок в тому, що центральним банкам, можливо, доведеться згорнути надслабку політику, незважаючи на їх риторику. Державні облігації, особливо казначейські облігації США, стали центром уваги ринків у всьому світі після того, як трейдери агресивно перейшли до встановлення цін у рамках більш раннього посилення грошово-кредитної політики, ніж було заявлено Федеральною резервною системою і іншими центробанками.

Незважаючи на падіння цін в п'ятницю, і Brent і WTI в цьому місяці зростуть майже на 20%, оскільки ринки боролися з перебоями в поставках у Сполучених Штатах, в той час як з'явився оптимізм щодо зростання попиту у зв'язку з розгортанням вакцин.

Інвестори роблять ставку на те, що зустріч на наступному ОПЕК+ призведе до повернення на ринок більшої кількості поставок.

"На цей раз ставки особливо великі (для ОПЕК +), оскільки ціни на нафту більш ніж відновилися до рівня, що передує пандемії, глобальні запаси продовжують знижуватися, а впровадження вакцин прискорюється", - сказав Лахлан Шоу керівник відділу товарних досліджень Національного банку Австралії.