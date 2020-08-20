Цены на нефть падают на фоне риска второй волны пандемии

Цены на нефть упали в четверг, 20 августа, поскольку основные производители предупредили о риске восстановления спроса. Страны ОПЕК+ опасаются второй волны пандемии.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Нефть марки Brent подешевела на 0,71% до 45,05 долларов за баррель к 10:00 по киевскому времени. Нефть WTI подешевела на 0,95% до 42,52 долларов.

Министр энергетики Саудовской Аравии заявил в среду, что мировой спрос на нефть должен восстановиться до уровня, предшествующего пандемии, уже в четвертом квартале, призвав партнеров королевства по ОПЕК + выполнить соглашение о сокращении добычи.

Принц Абдель Азиз бен Салман выступал на встрече ОПЕК+ в режиме видеоконференции. Заседание рассматривало соблюдение сокращений производства и оставило сокращение добычи без изменений.

Тем не менее, в проекте заявления ОПЕК+ говорится, что вторая волна пандемии представляет собой серьезный риск для восстановления рынка нефти.

В последние десятилетия ОПЕК добывала более 30 млн баррелей нефти в сутки, но после сокращений в этом году ее добыча упала до 20-22 млн баррелей в сутки.

Уолл-стрит завершила сессию среды снижением после того, как Федеральная резервная система выразила обеспокоенность тем, что восстановление экономики США после разрушительных последствий пандемии пошло крайне неопределенным путем.

Индекс Dow Jones закрылся снижением на 0,31% до 27.692,88 пункта, индекс S&P 500 сбавил 0,44% до 3.374,85 пункта, в то время как Nasdaq - потерял 0,57% до 11.146,46 пункта.

Apple Inc стала первой публичной компанией США, рыночная капитализация которой пересекла отметку в 2 трлн долларов, и этим оказала поддержку трем основным индексам.

Во вторник индекс S&P 500 закрылся на рекордном максимуме, восстановившись после огромных потерь, вызванных пандемией коронавируса. Индекс Dow все еще отстает почти на 6% от февральского пика.

Напомним, Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) заявила в ежемесячном отчете, что мировой спрос на нефть упадет на 9,06 млн баррелей в сутки до 90,63 млн баррелей в сутки, что больше, чем снижение на 8,95 млн баррелей в сутки, ожидавшееся месяц назад.

Отметим, из-за падения цен на нефть, в январе-июле 2020 года импорт топливно-энергетических товаров в Украину упал на 28% до 4,564 млрд долларов.