Ціни на нафту падають на тлі ризику другої хвилі пандемії

Ціни на нафту впали в четвер, 20 серпня, оскільки основні виробники попередили про ризик відновлення попиту. Країни ОПЕК+ побоюються другої хвилі пандемії.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Нафту марки Brent подешевшала на 0,71% до 45,05 доларів за барель до 10:00 за київським часом. Нафта WTI подешевшала на 0,95% до 42,52 доларів.

Міністр енергетики Саудівської Аравії заявив у середу, що світовий попит на нафту повинен відновитися до рівня, що передує пандемії, вже в четвертому кварталі, закликавши партнерів королівства за ОПЕК + виконати угоду про скорочення видобутку.

Принц Абдель Азіз бен Салман виступав на зустрічі ОПЕК+ в режимі відеоконференції. Засідання розглядало дотримання скорочень виробництва і залишило скорочення видобутку без змін.

Однак в проекті заяви ОПЕК+ говориться, що друга хвиля пандемії являє собою серйозний ризик для відновлення ринку нафти.

В останні десятиліття ОПЕК видобувала понад 30 млн барелів нафти на добу, але після скорочень у цьому році її видобуток впав до 20-22 млн барелів на добу.

Уолл-стріт завершила сесію середовища зниженням після того, як Федеральна резервна система висловила стурбованість тим, що відновлення економіки США після руйнівних наслідків пандемії пішло вкрай невизначеним шляхом.

Індекс Dow Jones закрився зниженням на 0,31% до 27.692,88 пункту, індекс S&P 500 зменшив 0,44% до 3.374,85 пункту, в той час, як Nasdaq втратив 0,57% до 11.146,46 пункту.

Apple Inc стала першою публічною компанією США, ринкова капіталізація якої перетнула позначку в 2 трлн доларів, і цим надала підтримку трьох основних індексів.

У вівторок індекс S&P 500 закрився на рекордному максимумі, відновившись після величезних втрат, викликаних пандемією коронавірусу. Індекс Dow все ще відстає майже на 6% від лютневого піку.

Нагадаємо, Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) заявила в щомісячному звіті, що світовий попит на нафту впаде на 9,06 млн барелів на добу до 90,63 млн барелів на добу, що більше, ніж зниження на 8,95 млн барелів на добу, очікуване місяць назад.

Відзначимо, із-за падіння цін на нафту, в січні-липні 2020 року імпорт паливно-енергетичних товарів в Україну впав на 28% до 4,564 млрд доларів.