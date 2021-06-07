Цены на нефть отступили от максимумов перед переговорами по ядерной сделке с Ираном

Августовские фьючерсы на нефть марки Brent упали на 0,96%, до 71,20 доллара за баррель к 10:00 по киевскому времени, после того, как ранее достигли 72,27 долларов, самого высокого уровня с мая 2019 года. Цена на нефть марки WTI на июль впервые с октября 2018 года поднялась до 70 долларов, но затем опустилась на 0,86% до 69,02 долларов за баррель.

Инвесторы, возможно, продали некоторые контракты, чтобы зафиксировать прибыль, когда WTI достигла 70 долларов, сказал Автар Санду, старший менеджер по сырьевым товарам Phillips Futures в Сингапуре.

"Основное беспокойство вызывает возвращение иранских баррелей на рынок, но я не думаю, что до президентских выборов в Иране будет заключена сделка", - добавил он.

Тем не менее, Brent и WTI выросли за последние две недели, поскольку спрос на топливо восстанавливается в Соединенных Штатах и Европе после того, как правительства ослабили ограничения из-за COVID-19 перед летними поездками.

Ожидается, что мировой спрос на нефть превысит предложение во втором полугодии, несмотря на постепенное ослабление сокращения предложения производителями ОПЕК +, говорят аналитики.

Замедление переговоров между Ираном и мировыми державами о возобновлении ядерной сделки 2015 года и сокращение количества буровых установок в США также поддержали цены на нефть.

Иран и мировые державы начнут пятый раунд переговоров 10 июня в Вене, который может включать в себя отмену Вашингтоном экономических санкций в отношении экспорта иранской нефти.

В то время как посланник Европейского союза, координирующий переговоры, сказал, что, по его мнению, на переговорах на этой неделе будет достигнута договоренность, другие высокопоставленные дипломаты заявили, что самые трудные решения еще впереди.

Аналитики ожидают, что Иран, президентские выборы которого состоятся 18 июня, увеличит добычу на 500 тысяч - 1 миллион баррелей в день после отмены санкций.