ru
ua

Цены на нефть могут показать рекордный за 10 лет рост


Цены на Brent превысили 68 долларов

Цена нефти марки Brent сегодня утром, 29 марта 2019 года, поднялись выше отметки 68 долларов за баррель. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные биржевых торгов на сайте РБК.

В частности, по состоянию на 09:13 по киевскому времени цена за баррель нефти Brent составляла 68,01 доллара. Это на 1,12% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Отметим, цены на нефть растут благодаря сокращению добычи в странах ОПЕК+ и санкциям США против Ирана и Венесуэлы. Кроме того, рынки могут зафиксировать рекордный с 2009 года квартальный подъем. Первый квартал 2019 года показал наиболее высокий рост для марок Brent и WTI со второго квартала 2009-го, когда оба контракта выросли примерно на 40%.

В то же время, несмотря на рост цен, аналитики беспокоятся о будущем спросе на нефть на фоне признаков приближения глобальной экономики к рецессии. В частности, аналитики Bank of America сообщили, что ждут роста цен в краткосрочной перспективе и средний уровень цены Brent в 74 долларов во втором квартале.

Напомним, вчера президент США Дональд Трамп в очередной раз призвал ОПЕК увеличить добычу нефти, заявив, что цены поднялись слишком высоко.

На заявление Трампа рынки отреагировали падением цены, однако впоследствии нефть перестала дешеветь и перешла к росту.

НБУ повысил официальный курс евро Бойко и Медведчук провели "экономические переговоры" с премьером РФ
Читать все новости