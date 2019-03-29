Ціни на нафту можуть показати рекордне за 10 років зростання

Ціна нафти марки Brent сьогодні вранці, 29 березня 2019 року, піднялися вище позначки 68 доларів за барель. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані біржових торгів на сайті РБК.

Зокрема, станом на 09:13 за київським часом ціна за барель нафти Brent складала 68,01 долара. Це на 1,12% нижче рівня закриття попередніх торгів.

Відзначимо, ціни на нафту зростають завдяки скорочення видобутку в країнах ОПЕК+ і санкціям США проти Ірану та Венесуели. Крім того, ринки можуть зафіксувати рекордний з 2009 року квартальний підйом. Перший квартал 2019 року показав найбільш високий зріст для марок Brent і WTI з другого кварталу 2009-го, коли обидва контракту зросли приблизно на 40%.

У той же час, незважаючи на зростання цін, аналітики турбуються про майбутній попит на нафту на тлі ознак наближення глобальної економіки до рецесії. Зокрема, аналітики Bank of America повідомили, що чекають на зростання цін в короткостроковій перспективі і на середній рівень ціни Brent в 74 доларів у другому кварталі.

Нагадаємо, вчора президент США Дональд Трамп в черговий раз закликав ОПЕК збільшити видобуток нафти, заявивши, що ціни піднялися занадто високо.

На заяву Трампа ринки відреагували падінням ціни, проте згодом нафта перестала дешевшати і перейшла до зростання.