Цены на нефть за два дня упали на 10%

Цены на нефть в четверг, 29 октября, упали до самого низкого уровня с середины июня. Нефть продолжает резкое снижение после 5%-го падения накануне в связи с потенциальным воздействием возобновленных блокировок на спрос на нефть.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent упали на 5%, до 37,16 долларов. Фьючерсы на нефть марки WTI снизились на 5,2%, до 35,45 долларов за баррель.

Таким образом, за два последних дня цены на нефть упали на 10%. Правительственные ограничения для сдерживания второй волны коронавирусной инфекции и признаки растущего переизбытка поставок нефти в мире движут цены вниз.

На фоне роста числа случаев COVID-19 в Европе Франция потребует, чтобы с пятницы люди оставались дома, исключая некоторые случаи, в то время как Германия закроет бары, рестораны и театры со 2 ноября до конца месяца.

"Перспективы спроса ухудшаются, поскольку вторая вирусная волна захлестнула США и большую часть Европы. Более строгие меры социального дистанцирования и более частые блокировки могут оказать большее, чем ожидалось, влияние на мировой спрос на энергию", - сказала Маргарет Янг, стратег DailyFX.

Как сообщало РБК-Украина, экономика США показала беспрецедентные темпы роста в третьем квартале 2020 года, поскольку правительство выделило более 3 трлн долларов на помощь от пандемии, что способствовало росту потребительских расходов. Валовой внутренний продукт вырос на 33,1% в годовом исчислении.

Напомним, в октябре Всемирный банк повысил прогноз цен на нефть до 41 долларов за баррель в 2020 году и до 44 долларов в 2021 году.