Ціни на нафту за два дні впали на 10%

Ціни на нафту в четвер, 29 жовтня, впали до найнижчого рівня з середини червня. Нафта продовжує різке зниження після 5%-го падіння напередодні у зв'язку з потенційним впливом поновлених блокувань на попит на нафту.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Грудневі ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 5%, до 37,16 доларів. Ф'ючерси на нафту марки WTI знизилися на 5,2%, до 35,45 доларів за барель.

Таким чином, за два останні дні ціни на нафту впали на 10%. Урядові обмеження для стримування другої хвилі коронавірусної інфекції та ознаки зростаючого надлишку поставок нафти у світі рухають ціни вниз.

На тлі зростання числа випадків COVID-19 в Європі Франція вимагатиме, щоб з п'ятниці люди залишалися вдома, виключаючи деякі випадки, в той час як Німеччина закриє бари, ресторани і театри з 2 листопада до кінця місяця.

"Перспективи попиту погіршуються, оскільки друга вірусна хвиля захлеснула США і більшу частину Європи. Більш суворі заходи соціального дистанціювання і більш часті блокування можуть зробити більше, ніж очікувалося, вплив на світовий попит на енергію", - сказала Маргарет Янг, стратег DailyFX.

Як повідомляло РБК-Україна, економіка США показала безпрецедентні темпи зростання у третьому кварталі 2020 року, оскільки уряд виділив понад 3 трлн доларів на допомогу від пандемії, що сприяло зростанню споживчих витрат. Валовий внутрішній продукт зріс на 33,1% в річному численні.

Нагадаємо, в жовтні Світовий банк підвищив прогноз цін на нафту до 41 доларів за барель у 2020 році та до 44 доларів у 2021 році.