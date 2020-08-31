Цены на нефть достигли максимума за пять месяцев

Фото: добыча нефти (OilNow)

Нефть марки Brent подорожала до максимума с начала марта

Цены на нефть растут в понедельник, 31 августа, благодаря тому, что глобальные стимулирующие меры подкрепляют цены, хотя спрос пока не вернулся к докризисным уровням. В августе нефть Brent покажет пятый месячный рост подряд.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent к 10:30 по киевскому времени поднялись на 1,2% до 46,36 долларов за баррель, самого высокого уровня с марта. Цены на нефть марки WTI выросла на 0,79% до 43,31 долларов за баррель.

Торги по нефти марки Brent завершаются в августе пятым подряд ежемесячным повышением цен, в то время как цена на нефть WTI будет расти четвертый месяц, достигнув пятимесячного максимума в 43,78 доллара за баррель 26 августа, когда обрушился ураган "Лаура".

Слабый доллар США и очень высокие показатели в китайском секторе услуг поддержали цены на нефть, несмотря на то, что спрос на топливо с трудом восстанавливается в условиях пандемии коронавируса, а предложение остается достаточным. Однако аналитики говорят о том, что нефть может столкнуться с препятствиями в будущем.

Аналитик RBC Capital Майк Трэн сказал, что влияние более дешевого доллара по сравнению с текущим уровнем окажет минимальное влияние на покупку нефти, несмотря на несколько более благоприятные цены.

"Связь между спросом и ценовой эластичностью в нынешних условиях притуплена, поскольку нефть уже дешева и доступна, а покупателей в настоящее время не хватает", - сказал Трэн в записке от 27 августа.

Энергетические компании продолжали усилия по восстановлению операций на морских платформах на побережье Мексиканского залива США и нефтеперерабатывающих заводах, закрытых перед ураганом.

Согласно данным Refinitiv и Vortexa, импорт сырой нефти в Китай в сентябре снизится впервые за пять месяцев, поскольку рекордные объемы нефти хранятся в крупнейшем в мире импортере и за его пределами.

Данные, опубликованные в пятницу, отражают опасения по поводу роста поставок и медленного восстановления мировой экономики, хедж-фонды и управляющие денежными средствами снижают оптимистичные ставки на американскую нефть до самого низкого уровня почти за четыре месяца.

Высокие цены на нефть и газ также побуждают производителей США возобновить бурение, поскольку количество нефтегазовых буровых установок в стране в августе выросло на три до 254, согласно данным энергетической компании Baker Hughes Co.

Напомним, Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) заявила в ежемесячном отчете, что мировой спрос на нефть упадет на 9,06 млн баррелей в сутки до 90,63 млн баррелей в сутки, что больше, чем снижение на 8,95 млн баррелей в сутки, ожидавшееся месяц назад.

Отметим, из-за падения цен на нефть, в январе-июле 2020 года импорт топливно-энергетических товаров в Украину упал на 28% до 4,564 млрд долларов.