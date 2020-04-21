Цены на нефть Brent упали ниже 19 долларов впервые с февраля 2002

Цены на нефть североморской марки Brent впервые с февраля 2002 года упали ниже 19 долларов за баррель. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные торгов на лондонской бирже ICE.

В частности, по состоянию на 12:35 по киевскому времени цена нефти Brent опустилась до 18,40 доллара за баррель, при этом с начала торгов нефть подешевела почти на 30%.

В последний раз нефть сорта Brent находилась ниже 20 долларов за баррель в феврале 2002 года. В то же время июньские фьючерсы нефти марки WTI дешевеют на 17,13% - до 16,93 доллара за баррель.

Напомним, ранее сообщалось, что американская нефть снова торгуется ниже нуля после исторического обвала - накануне майский фьючерс на нефть WTI упал до минус 40 долларов за баррель.

Причиной рекордного падения стало то, что фьючерсный контракт на нефть WTI с поставкой в мае истекает 21 мая. Обычно инвесторы продают свою бумагу, срок которой истекает, покупателям, которые хотят получить физическую нефть, а затем покупают июньский контракт с минимальной разницей в цене между ними. Однако из-за переполненности хранилищ нет покупателей на нефть. На сегодня на танкерах находятся рекордные 160 миллионов баррелей.