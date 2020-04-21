ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Цены на нефть Brent обрушились вслед за падением в США

Новости » Финансовый кризис 2020     21.04.2020 - 11:58
Цены на нефть Brent обрушились вслед за падением в США
Фото: добыча нефти (OilNow)

Нефть Brent подешевела на 15%

Фьючерсы на североморскую нефть марки Brent с поставкой в июне упали ниже 22 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По данным, на 11:50 по киевскому времени цены упали на 14,24% до 21,93 долларов за баррель.

Между тем, майский контракт на нефть марки West Texas Intermediate (WTI) торгуется на уровне минус 1,50 долларов за баррель. При этом более активный июньский контракт упал на 1,1%, до 20,20 долларов за баррель. Объемы торгов с поставкой в июнепримерно в 80 раз больше, чем у истекающего сегодня майского контракта.

Ограничения на поездки с целью сдержать распространение коронавируса сократили мировой спрос на нефть примерно на 30%, что привело к огромному избытку нефти, нуждающейся в хранении.

Ожидается, что основной центр хранения в США в Кушинге, штат Оклахома, пункт доставки нефти по американскому контракту на WTI, будет заполнен в течение нескольких недель.

Торги по майскому фючерсу на WTI в понедельник, 20 апреля, завершились на уровне минус 37,63 долларов за баррель, а минимум был зафиксирован на уровне минус 40,32 долларов.

После падения цен на нефть президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что его администрация рассматривает вопрос о прекращении импорта саудовской сырой нефти, чтобы помочь американской промышленности по добыче нефти.

Нефть в США торгуется ниже нуля после рекордного обвала Украина может предложить миру свои хранилища для нефти, - Витренко
Новости Украины нефтьцены
News
On Top