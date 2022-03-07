Цены на нефть Brent побили рекорд 2012 года
Торги майским фьючерсом на нефть марки на лондонской бирже ICE 7 марта открылись резким ростом. В моменте котировки достигали 138 долларов за баррель
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные торгов.
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2022 года на открытии торгов достигала 138 долларов за баррель. По данным на 02:34 по киевскому времени, котировки откатились до уровня 129,22 доллара.
В последний раз стоимость сорта Brent превышала 128 долларов за баррель в марте 2012 года. Выше эта марка стоила только в 2008 году - 143 доллара.
Стоимость нефти марки WTI выросла на 8% и составила 124,86 доллара за баррель.
Фото: график торгов сортом Brend на лондонской бирже (theice.com)
Напомним, ранее стало известно о переговорах США с партнерами о введении эмбарго на российскую нефть.
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