Ціни на нафту Brent побили рекорд 2012 року

Торги травневим ф'ючерсом на нафту марки на Лондонській біржі ICE 7 березня відкрилися різким зростанням. У моменті котирування досягали 138 доларів за барель

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані торгів .

Вартість ф'ючерсу на нафту марки Brent з поставкою в травні 2022 року на відкритті торгів досягала 138 доларів за барель. За даними на 02: 34 за київським часом, котирування відкотилися до рівня 129,22 долара.

Востаннє вартість сорту Brent перевищувала 128 доларів за барель у березні 2012 року. Вище ця марка коштувала тільки у 2008 році - 143 долари.

Вартість нафти марки WTI зросла на 8% і склала 124,86 долара за барель.

Фото: графік торгів сортом Brend на Лондонській біржі (theice.com)