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Ціни на нафту Brent побили рекорд 2012 року

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Лондон, Понеділок 07 березня 2022 02:42
Ціни на нафту Brent побили рекорд 2012 року Фото: нафта Brent подорожчала до пікових значень 2012 року (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Торги травневим ф'ючерсом на нафту марки на Лондонській біржі ICE 7 березня відкрилися різким зростанням. У моменті котирування досягали 138 доларів за барель

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані торгів.

Вартість ф'ючерсу на нафту марки Brent з поставкою в травні 2022 року на відкритті торгів досягала 138 доларів за барель. За даними на 02: 34 за київським часом, котирування відкотилися до рівня 129,22 долара.

Востаннє вартість сорту Brent перевищувала 128 доларів за барель у березні 2012 року. Вище ця марка коштувала тільки у 2008 році - 143 долари.

Вартість нафти марки WTI зросла на 8% і склала 124,86 долара за барель.

Ціни на нафту Brent побили рекорд 2012 рокуФото: графік торгів сортом Brend на Лондонській біржі (theice.com)

Нагадаємо, раніше стало відомо про переговори США з партнерами про введення ембарго на російську нафту.

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