Ціни на нафту Brent побили рекорд 2012 року
Торги травневим ф'ючерсом на нафту марки на Лондонській біржі ICE 7 березня відкрилися різким зростанням. У моменті котирування досягали 138 доларів за барель
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані торгів.
Вартість ф'ючерсу на нафту марки Brent з поставкою в травні 2022 року на відкритті торгів досягала 138 доларів за барель. За даними на 02: 34 за київським часом, котирування відкотилися до рівня 129,22 долара.
Востаннє вартість сорту Brent перевищувала 128 доларів за барель у березні 2012 року. Вище ця марка коштувала тільки у 2008 році - 143 долари.
Вартість нафти марки WTI зросла на 8% і склала 124,86 долара за барель.
Фото: графік торгів сортом Brend на Лондонській біржі (theice.com)
Нагадаємо, раніше стало відомо про переговори США з партнерами про введення ембарго на російську нафту.
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