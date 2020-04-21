Цены на нефть Brent обрушились вслед за падением в США

Фьючерсы на североморскую нефть марки Brent с поставкой в июне упали ниже 22 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По данным, на 11:50 по киевскому времени цены упали на 14,24% до 21,93 долларов за баррель.

Между тем, майский контракт на нефть марки West Texas Intermediate (WTI) торгуется на уровне минус 1,50 долларов за баррель. При этом более активный июньский контракт упал на 1,1%, до 20,20 долларов за баррель. Объемы торгов с поставкой в июнепримерно в 80 раз больше, чем у истекающего сегодня майского контракта.

Ограничения на поездки с целью сдержать распространение коронавируса сократили мировой спрос на нефть примерно на 30%, что привело к огромному избытку нефти, нуждающейся в хранении.

Ожидается, что основной центр хранения в США в Кушинге, штат Оклахома, пункт доставки нефти по американскому контракту на WTI, будет заполнен в течение нескольких недель.

Торги по майскому фючерсу на WTI в понедельник, 20 апреля, завершились на уровне минус 37,63 долларов за баррель, а минимум был зафиксирован на уровне минус 40,32 долларов.

После падения цен на нефть президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что его администрация рассматривает вопрос о прекращении импорта саудовской сырой нефти, чтобы помочь американской промышленности по добыче нефти.