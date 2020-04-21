Ціни на нафту Brent впали слідом за падінням в США

Ф'ючерси на північноморську нафту марки Brent з поставкою в червні впали нижче 22 доларів за барель. Про це свідчать дані торгів.

За даними на 11:50 за київським часом ціни впали на 14,24% до 21,93 доларів за барель.

Між тим, травневий контракт на нафту марки West Texas Intermediate (WTI) торгується на рівні мінус 1,50 доларів за барель. При цьому більш активний червневий контракт впав на 1,1%, до 20,20 доларів за барель. Обсяги торгів з поставкою у червні примерно у 80 разів більше, ніж у травневого контракту, який закінчується сьогодні.

Обмеження на поїздки з метою стримати поширення коронавірусу скоротили світовий попит на нафту приблизно на 30%, що призвело до величезного надлишку нафти, яка потребує зберігання.

Очікується, що основний центр зберігання в США в Кушинга, штат Оклахома, пункт доставки нафти з американського контракту на WTI, буде заповнений протягом декількох тижнів.

Торги по травневому фючерсу на WTI в понеділок, 20 квітня, завершилися на рівні мінус 37,63 доларів за барель, а мінімум був зафіксований на рівні мінус 40,32 доларів.

Після падіння цін на нафту президент США Дональд Трамп заявив у понеділок, що його адміністрація розглядає питання про припинення імпорту саудівської нафти, щоб допомогти американській промисловості з видобутку нафти.