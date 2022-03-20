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Цены на молоко растут, так как война в Украине угрожает поставкам кормов и удобрений, - FT

Фото: мировые цены на молоко растут из-за войны в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Война в Украине вызвала резкое повышение мировых цен на молоко. Вооруженный конфликт тормозит поставки кормов и удобрений для коров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Аналитик нидерландского агропромышленного банка Rabobank Майкл Харви заявил, что переработчики и пищевые компании уже подняли цены на молоко, однако потребители будут вынуждены еще раз столкнуться с повышением цен.

Война России против Украины увеличит затраты на производство молока, поскольку оба государства являются ведущими экспортерами азотных удобрений и пшеницы, которая наряду с кукурузой и соей является важным кормом для крупного рогатого скота.

Кроме того, стоимость молочных и других продуктов растет из-за инфляционного давления после вторжения России на территорию Украины.

Напомним, Австралия заявила, что запретит экспорт в Россию сырья, которое используется для производства оружия и боеприпасов.

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