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Ціни на молоко ростуть, так як війна в Україні загрожує поставкам кормів і добрив, - FT

Фото: світові ціни на молоко ростуть через війну в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Війна в Україні викликала різке підвищення світових цін на молоко. Збройний конфлікт гальмує постачання кормів і добрив для корів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Аналітик нідерландського агропромислового банку Rabobank Майкл Харві заявив, що переробники і харчові компанії вже підняли ціни на молоко, проте споживачі будуть змушені ще раз зіткнутися з підвищенням цін.

Війна Росії проти України збільшить витрати на виробництво молока, оскільки обидві держави є провідними експортерами азотних добрив і пшениці, яка поряд з кукурудзою і соєю є важливим кормом для великої рогатої худоби.

Крім того, вартість молочних та інших продуктів зростає через інфляційний тиск після вторгнення Росії на територію України.

Нагадавши, Австралія заявила, що заборонить експорт до Росії сировини, яка використовується для виробництва зброї та боєприпасів.

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