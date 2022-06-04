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Свой дом в Варшаве или Кракове. Сколько стоят квартиры в новостройках Польши

Фото: Пейзажи в Варшаве (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Для украинцев, выбравших Польшу для жизни во время войны, актуальным остается вопрос жилья. Квартиры в этой стране можно приобрести без особых ограничений.

РБК-Украина рассказывает, как стали владельцем недвижимости в Польше и сколько стоят квадратные метры в новостройках.

Как украинцам купить квартиру в Польше: особенности рынка

Украинцы в прошлые годы были в числе самых частых покупателей недвижимости в Польше среди иностранных граждан, пишет migrant.biz.ua.

В этой стране нет ограничений для покупки иностранцами квартир, домов, гаражей и магазинов или ресторанов. Исключение составляют лишь объекты в приграничных регионах - тогда требуется разрешение и проверка МВД.

Фото: Архитектура Кракова (unsplash.com/ostap-senyuk)

Также украинцев предупреждают: при расчете следует иметь доказательства происхождения денег, иначе предусмотрены дополнительные налоги.

Собственное жилье в Польше может посодействовать в получении мультивизы и вида на жительство.

Наиболее благоприятные условия для приобретения квартир сейчас в крупных городах, в которых мощно развивается инфраструктура, а следовательно улучшаются условия для трудоустройства, образования, медицины.

Для тех покупателей, которые не хотят сразу обращаться в агентство по недвижимости и хотят сначала изучить рынок самостоятельно, стоит посмотреть варианты жилья на популярных тематических сайтах:

Сколько стоят квартиры в крупных городах Польши

При поиске вариантов недвижимости стоит рассчитывать на приблизительную стоимость квадратного метра, которая продолжает стремительно расти. По данным аналитиков рынка, за год подорожание составило до 25%, а стоимость квадратного метра в новостройках Варшавы впервые превысила 15 тысяч злотых (3273 евро).

Фото: Пример стоимости квартир в больших городах (скриншот РБК-Украина/olx.pl)

Например, средняя цена однокомнатных квартир-студий от застройщика еще в феврале 2022 года, по информации businessinsider.com.pl, составляла за квадратный метр:

  • Варшава - 3328 евро;
  • Краков – 2915 евро;
  • Гданьск – 2620 евро;
  • Вроцлав - 2575 евро;
  • Познань - 2182 евро;
  • Лодзь - 1637 евро.

На вторичном рынке цены несущественно отличаются.

Цены в крупных городах в мае 2022 года установились следующие:

В Варшаве за однокомнатную квартиру-студию на 26 кв. м просят от 76 тысяч евро, за двухкомнатную квартиру площадью 37 кв. м – 120 тыс. евро.

Однокомнатная квартира на 30 кв. м в Гданьске – 86900 евро, трехкомнатная в отдаленном районе города на 58 кв. м – 109 тыс. евро.

В Кракове за жилье на 31 кв. м просят от 66 тысяч евро, за 2-комнатную на 44 кв. м – 104 тысячи евро.

Напомним, мы писали, сколько стоит купить квартиру или дом у моря в Черногории.

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