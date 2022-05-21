От 30 тысяч евро. Сколько стоит купить квартиру или дом у моря в Черногории

Украинцы – в числе покупателей супердорогой недвижимости

Недвижимость в курортных странах стала объектом повышенного интереса украинцев из-за войны в нашей стране. Многие присматриваются к жилью в популярных локациях, где раньше побывали в роли туристов.

Черногория – одно из самых популярных направлений, где украинцы могут купить квартиру или дом в живописной местности.

TRAVEL РБК-Украина посмотрело, сколько стоит приобрести жилье в этой солнечной стране.

Особенности продажи недвижимости в Черногории

Иностранцы имеют право приобретать в Черногории как дома и квартиры, так и земельные участки с объектами на них. При этом владение недвижимостью помогает получить вид на жительство в этой стране.

В числе самых активных покупалей в Черногории эксперты по недвижимости называли украинцев. Об этом в интервью Realting рассказал в январе 2022 года директор агентства недвижимости Estate Monte group.

По словам специалиста, в растущем спросе на дома и квартиры в Черногории наблюдается полярность: в последние годы покупали или очень дешевую недвижимость, или дорогую элитную. Средний сегмент рынка "провисал".

Фото: Примеры разброса цен на недвижимость в Черногории (скриншот РБК-Украина/realting.com)

Особенности строительства жилья в Черногории в последнее время, по словам специалиста: растущая конкуренция среди застройщиков и контроль качества строительства со стороны государства, что повышает стандарты жилья.

Многих покупателей привклекает также инвестиционное гражданство (от 450 000 евро), программа которого действует до 31 декабря 2022 года.

Самые дорогие квартиры в Черногории (хай-люкс класс) – от 2 миллионов евро – обычно приобретали покупатели из Украины, стран СНГ и арабских стран. В числе объектов люкс-класса по цене от 500 тысяч евро – тоже украинцы.

А вот на бюджетное жилье (до 200 евро) в новостройках Черногории нацелены были преимущественно местные жители.

Сколько стоит купить бюджетные квартиры

На сайтах недвижимости половина объявлений за последние дни – со значком "продано". Как горячие пирожки разлетаются мини-квартиры в курортных регионах или маленькие ветхие домики на побережье. Стоимость такого бюджетного жилья – от 500 евро за 1 кв. м.

Фото: Стоимость самых бюджетных квартир в Черногории (скриншот РБК-Украина/montebase.com)

На Будванской ривьере можно найти квариру-студио от 25 тысяч евро. Таких предложений немного и долго они не "висят". Зато есть большой выбор жилья – квартир и небольших домов, половин домов или этажей в них – от 80 тысяч евро. Также квартиры по цене от 100 тысяч евро до 100 кв. м – в большом ассортименте на всем побережье.

Фото: Примеры бюджетной недвижимости жилья в Черногории (скриншот РБК-Украина/tradegoria.com)

Элитные виллы с видом на море

На сайтах недвижимости есть предложения и элитных домов у моря. Такое жилье стоит 4000-5000 евро за 1 кв.м.

Например, за 760 тысяч евро можно приобрести четырехуровневую виллу на 6 спален, 4 ванных, с 12-метровым бассейном с подогревом и участком в 549 кв.м. Площадь дома – 468 кв. м.

Фото: Примеры элитной недвижимости в Черногории (скриншот РБК-Украина/realting.com)

Роскошная недвижимость находится в 900 метрах от моря в тихой зоне неподалеку от Будвы (1,5 км).

Немало больших вилл или дизайнерских квартир с видом на море в живописных локациях с туристической инфраструктурой стоят от 1 миллиона евро.

Немало квартир в курортных Будве, Рафаиловичах, Петроваце продают по цене около 500 тысяч евро. Приобретение такого жилья площадью от 100 кв. м станет действительно удачной инвестицией, ведь в 2025 году ожидается вступление Черногории в ЕС.

Напомним, мы писали, за сколько украинцы могут купить жилье в Испании.